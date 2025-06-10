Биолог Рыбальченко посоветовал садоводам ориентироваться на фазы Луны

Биолог Илья Рыбальченко поделился наблюдениями о влиянии фаз Луны на урожай. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, лунный календарь огородных работ, основанный на многолетних наблюдениях садоводов, действительно показывает хорошие результаты, несмотря на отсутствие научного обоснования.

«Как-то два моих знакомых соревновались. Один высаживал по лунному календарю, а второй — по науке. И у первого все лучше всходило и росло», — рассказал специалист.

Биолог также отметил, что рекомендации календаря огородника по высадке томатов и огурцов 25–27 июня совпадают с советами агрономов на 2025 год.