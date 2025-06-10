Биолог Рыбальченко посоветовал садоводам ориентироваться на фазы Луны
Биолог Илья Рыбальченко поделился наблюдениями о влиянии фаз Луны на урожай. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, лунный календарь огородных работ, основанный на многолетних наблюдениях садоводов, действительно показывает хорошие результаты, несмотря на отсутствие научного обоснования.
«Как-то два моих знакомых соревновались. Один высаживал по лунному календарю, а второй — по науке. И у первого все лучше всходило и росло», — рассказал специалист.
Биолог также отметил, что рекомендации календаря огородника по высадке томатов и огурцов 25–27 июня совпадают с советами агрономов на 2025 год.