Биолог Романова сравнила обрывание сирени с обкусыванием ногтей

Кандидат биологических наук Екатерина Романова предостерегла от неправильного обращения с сиренью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Специалист подчеркнула, что обрывать сирень категорически нельзя, так как это может привести к заболеванию растения.

«Ассоциация как грызть ногти, ноготь же становится короче. Также как и у людей, это ворота для проникновения инфекции», — объяснила эксперт.

Она рекомендовала использовать секатор для аккуратной обрезки растения с разных сторон куста, чтобы не повредить молодые побеги, на которых сирень будет цвести в следующем году.