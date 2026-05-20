Биолог Романова посоветовала ставить сирень в вазу с теплой водой

Кандидат биологических наук и ответственная за экскурсионную работу Ботанического сада МГУ Екатерина Романова поделилась рекомендациями по сохранению сирени свежей в домашних условиях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам эксперта, для того чтобы букет сирени простоял как можно дольше, необходимо соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, следует наполнить вазу теплой водой до максимального уровня.

«Чтобы „по самые уши“ была вода теплая», — отметила специалист.

Она также посоветовала удалить все листья с веток, поскольку они способствуют быстрому испарению воды, что приводит к увяданию цветов.