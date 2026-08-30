Биолог рассказал, что осенью посадить на даче для раннего урожая

Осенью дачники могут успеть до заморозков провести подзимний посев моркови, чеснока и свеклы, укоренить нарцисс и гиацинты, а также посадить саженцы смородины. Об этом РИА «Новости» рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки» Наталия Мацишина.

По ее словам, дачный сезон не закрывается в конце лета и осенью. Это время — заложить фундамент, чтобы получить урожай на несколько недель раньше майского посева той же моркови и свеклы.

«Озимый чеснок и лук-севок — классика жанра. Чеснок сажают, когда почва на глубине 10-12 сантиметров остывает до +10-12 градусов», — сказала она.

По ее словам, грядку надо заранее подготовить. В конце сентября — октября посадить зубки, чтобы они успели укорениться, но не тронуться в рост. Также пораньше можно посадить петрушку и укроп.

Биолог добавила, что осенью также можно успеть высадить луковичные цветы — тюльпаны, крокусы и мускари, а также саженцы крыжовника, малины, жимолости, яблонь и груш. При этом дачникам следует мульчировать все осенние посадки.

Ранее агроном Елизавета Тихонова посоветовала дачникам обработать землянику ананасную, обрезав у растения листья до 3 сентября.