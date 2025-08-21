Биолог Пелих посоветовала регулярно скашивать борщевик до образования семян

Биолог Ирина Пелик обсудила с сайтом « Пенза-пресс » вопрос борьбы с сорняками, в частности с борщевиком Сосновского — токсичным растением, требующим осторожного обращения.

По словам эксперта, методы борьбы включают регулярное скашивание до созревания семян и глубокое рыхление грунта, повреждающее корни. На маленьких участках подойдет ручной сбор растений, но при этом необходимо защищать кожу одеждой и перчатками, так как сок борщевика вызывает ожоги.

«Избавиться от борщевика можно только соблюдая правила чистоты на участке. Следует проводить регулярную уборку сорняков», — отметила специалист.

Она также предложила глубокую перекопку почвы на 20-25 сантиметров для предотвращения распространения сорняков на территории. Однако стоит помнить, что растения эволюционируют и адаптируются к внешним воздействиям, сохраняя жизнеспособность в неблагоприятных условиях.