Биолог Опарин заявил, что отравление парфюмом может привести к серьезным последствиям для здоровья

Отравление духами может привести к серьезным последствиям для здоровья. Это связано с тем, что в состав парфюма входит до 96% спирта, ароматические масла и потенциально токсичные соединения. Об этом рассказал «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Специалист отметил, что при попадании парфюма в организм происходит токсическое отравление с поражением печени, почек, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Большая доза духов может привести к коллапсу сердечно-сосудистой системы, подчеркнул Опарин.

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