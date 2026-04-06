Биолог Опарин рассказал, что березовый сок нормализует работу печени и почек

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин сообщил NEWS.ru , что березовый сок помогает снизить уровень холестерина и положительно влияет на работу внутренних органов. Напиток богат витаминами группы B и C, что приносит значительную пользу для здоровья человека.

Кроме того, по словам Опарина, березовый сок улучшает метаболизм, способствует выведению токсинов, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет и обогащает организм ценными микроэлементами — калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом и медью.

Однако существуют и противопоказания. Так, напиток не рекомендуется употреблять при индивидуальной непереносимости и хронических заболеваниях печени или почек.