Биолог Опарин призвал не срывать листву с деревьев осенью

Срывать неопавшую листву с деревьев не стоит, так как это лишает их необходимых ресурсов для зимовки, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам эксперта, не следует нарушать естественные процессы в природе, чтобы не причинить вред растению.

«Настоятельно не рекомендую произвольно обрывать листья с деревьев, если они не опали естественным путем. Лист — это не просто украшение, а жизненно важный орган, „фабрика“ по производству питательных веществ», — отметил ученый.

Как пояснил специалист, в процессе фотосинтеза в листьях синтезируются органические вещества, которые являются основным источником энергии для всех частей дерева. В холодное время года в листьях протекает процесс реутилизации, когда ценные минеральные вещества перемещаются в ветви и ствол.