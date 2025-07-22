Биолог Опарин предупредил, что наперстянка пурпурная может вызвать остановку сердца у кошек и собак

В летний период многие стремятся в поля и леса за яркими букетами. Однако некоторые растения могут привести к серьезным последствиям. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал сайту Life , какие цветы не стоит приносить домой.

По словам доцента, некоторые виды растений ядовиты и могут вызвать аллергию. Также есть цветы, которые находятся под охраной.

Опарин назвал самые опасные растения. Среди них болиголов пятнистый, белена черная и аконит (борец). Ландыш майский тоже может быть опасен — все его части ядовиты, это особенно рискованно для детей и домашних животных.

Отдельно эксперт упомянул цветы из Красной книги. За их уничтожение предусмотрены штрафы от пяти тысяч до миллиона рублей.

Также стоит учитывать безопасность домашних питомцев. Наперстянка пурпурная может вызвать остановку сердца у кошек и собак, а дельфиниум содержит смертельные для животных алкалоиды.