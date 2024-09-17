Биолог Опарин: мыло нужно хранить в сухом месте

Хранение мыла во влажной среде, где постоянно скапливается жидкость, может стать причиной размножения бактерий. Его лучше размещать в сухом месте, рассказал доцент факультета естественных наук ГУП Роман Опарин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, антисептики и дезинфицирующие компоненты в составе мыла обезвреживают бактерии, вирусы и грибки, которые скапливаются на поверхности. Большинство болезнетворных бактерий на коже уничтожается благодаря средствам ПАВ.

Опарин напомнил, что руки нужно мыть минимум 20 секунд. При этом слишком частое мытье способно вызвать дерматит, раздражение, аллергию.