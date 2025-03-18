Биолог Опарин: биостимуляторы улучшат рост корней и побегов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин поделился с «Известиями» рекомендациями по ускорению процесса набухания почек у деревьев.

По его словам, можно аккуратно проредить близлежащие кустарники и деревья, чтобы увеличить приток солнечного света. Побелка ствола и основных ветвей также поможет дереву быстрее нагреваться солнечным светом. Установка светоотражающих экранов, таких как белая ткань или фольга, дополнительно направит солнечные лучи на растение.

Опарин посоветовал поливать дерево слегка подогретой водой (+20…+25 градусов) после холодной зимы, чтобы стимулировать пробуждение почек. Применение биостимуляторов, таких как эпин, циркон и гуматы, может снизить стресс от низких температур и улучшить рост корней и побегов.