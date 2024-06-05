Биолог Онистратенко рассказала, что из-за жары в Черном море много медуз
Туристы жалуются на очень большое количество медуз, которое наблюдают в этом году в Черном море. Об причинах небывалого наплыва животных рассказал RuNews24.ru биолог Николай Онистратенко.
По его словам, фауна активно развивается из-за целого ряда причин. В частности, из-за ранней теплой весны и раннего паводка.
«Обилие питательных веществ и теплая морская вода привела к необычно раннему и бурному развитию медуз и прочей фауны и флоры», — отметил эксперт.
Как добавил сайт KP.RU, больше всего медуз сейчас наблюдают в Крыму и на курортах Краснодарского края.
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