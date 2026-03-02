Снежные зимы могут повысить шансы на выживание различных вредителей садовых участков. Однако не только снежный покров влияет на численность насекомых, важную роль сыграет и характер предстоящей весны, рассказала «Вечерней Москве» кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина.

Она утверждает: «Для многих насекомых снег не угроза, а надежная защита». Под снежным покровом формируется особый микроклимат с более стабильной температурой и повышенной влажностью, что способствует выживанию зимующих стадий насекомых.

По мнению биохимика и дачницы Екатерины Поповой, независимо от снежности зимы, весной необходимо проводить обработку сада от болезней и вредителей. В марте, когда днем температура достигает +5 градусов, следует обработать ягодные кустарники и плодовые деревья медным купоросом, бордосской смесью или мочевиной. Через пару недель проводится обработка от насекомых-вредителей.

Важно внимательно изучить инструкции по применению инсектицидов и фунгицидов, чтобы обеспечить их эффективность и безопасность для растений.

Специалисты напоминают, что несмотря на возможные негативные прогнозы, не стоит поддаваться панике. Снежная зима — нередкое явление в России, и в прошлом садоводы успешно справлялись с насекомыми-вредителями.