Биолог Никифорова рассказала, что высокие и низкие температуры губительны для пищевой моли

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елена Никифорова в разговоре с pravda-nn.ru поделилась методами профилактики и борьбы с пищевой молью.

По словам эксперта, пищевая моль, известная также как огневка, может нанести серьезный вред продуктам, таким как крупы и сухофрукты. Личинки этих насекомых способны прогрызать полиэтиленовые пакеты, что делает их особенно опасными. В квартиры вредители попадают вместе с зараженными продуктами, а для размножения используют крупы, муку и сухофрукты.

Для профилактики появления моли Елена Никифорова рекомендует не оставлять окна открытыми без защитных сеток и тщательно осматривать крупы и муку в магазине на наличие посторонних вкраплений или паутинок, которые могут свидетельствовать о заражении.

Если моль уже появилась, можно использовать термическую обработку продуктов. Крупы и муку рекомендуется прокалить в духовке при температуре от 80 до 120 градусов в течение 30 минут или поместить в морозильную камеру на ночь. Высокие и низкие температуры губительны для яиц и куколок огневок.