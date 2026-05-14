Биолог Наполов посоветовал выбирать в магазине клубнику с зеленым чашелистиком

По словам специалиста, при покупке важно обратить внимание на форму и размер ягод. Однородность плодов говорит о том, что они собраны с большого участка и принадлежат одному сорту, отметил aif.ru.

Также следует осмотреть чашелистик — он должен быть зеленым и не засохшим, иначе клубника могла потерять сочность и вкус при длительной транспортировке. Ягоды должны быть гладкими, без потемнений, повреждений, плесени и вмятин, однородного цвета и упругой консистенции — не твердыми и не слишком мягкими.

Наполов добавил, что сезонная местная ягода из открытого грунта почти всегда обладает насыщенным ароматом, в отличие от тепличной или дозревшей в пути. Если запах клубники кислый или забродивший, это свидетельствует о начале порчи продукта.