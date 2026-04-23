Биолог Мусин посоветовал избегать средств от клещей с непонятным составом

С приходом тепла возрастает опасность встречи с клещами, поэтому важно правильно выбрать защиту. Подробнее рассказал кандидат биологических наук Егор Мусин в беседе с Life.ru.
По его словам, такие средства делятся на два типа: одни убивают клещей, воздействуя на их нервную систему, другие отпугивают их. Убивающие средства обычно используются для обработки территории и вещей. Отпугивающие средства подходят для нанесения на кожу и обеспечивают защиту на несколько часов.
Комбинация различных методов защиты дает лучший эффект. Главное — избегать средств с непонятным составом. Также важно проверять срок годности.
