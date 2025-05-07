Биолог Марьинский предупредил о массовом появлении комаров в середине мая

Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что массовое появление комаров стоит ожидать в середине мая. По словам специалиста, кровососущие насекомые смогут быстро развиваться в условиях теплой и дождливой погоды.

«Можно первую массовую волну выхода кровососущих комаров ожидать уже где-то в середине – в начале второй половины мая», — заявил Марьинский.

Эксперт добавил, что частые перепады температуры могут замедлить развитие личинок комаров, из-за чего первая волна массового появления насекомых сдвинется на конец мая — начало июня.

Биолог также оценил возможное количество комаров. Он пояснил, что мягкая зима в центральном регионе России поспособствовала выживанию большого числа яиц комаров. Но дальнейшее развитие насекомых зависит от погодных условий.

Марьинский утверждает, что личинки комаров-кровососов могут развиваться как в реках, так и в озерах, но там их активно поедают рыбы. Для развития комаров больше всего подходят весенние лужи.