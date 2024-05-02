Биолог Марьинский предупредил дачников о появлении тли в мае | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:48 Биолог Марьинский предупредил дачников о появлении тли в мае

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Тля — довольно малоподвижное насекомое, которое сидит на растениях и питается их соками. Как правило, оно активизируется в огороде с начала мая, рассказал «Москве 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Новое поколение вредителей выходит из яиц, как только начинают появляться зеленые листья.

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«Самки тли могут рождать новых насекомых без оплодотворения. <…> Поэтому может казаться, что только что растение было с совершенно чистыми стеблями, а через несколько дней все уже облеплено тлей», — пояснил ученый.

Майский жук считается таким же вредным как и тля. После вылупления он питается зелеными частями растений. При больших концентрациях насекомые могут сильно навредить корневой системе, добавил Марьинский.