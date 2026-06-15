Биолог Марьинский предупредил, что мошки могут вызывать сильные аллергические реакции

В Астраханской области наблюдается массовое нашествие мошек, которые доставляют неудобства жителям и их домашним животным. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский объяснил в беседе с Life.ru , что мошки могут вызывать сильные аллергические реакции из-за особенностей своего поведения при укусе.

Мошки, по словам эксперта, фактически сгрызают небольшой участок кожи и слизывают выступающую кровь, выделяя слюну с веществами, разжижающими кровь. Это часто приводит к выраженному зуду и аллергическим реакциям. Марьинский отметил, что количество мошек зависит от условий, в которых развиваются их личинки. Теплая и полноводная весна создает идеальные условия для их массового размножения.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждает о серьезности реакции на укусы мошек. Вокруг места укуса могут образоваться зудящие волдыри, а при множественных укусах возможно ухудшение самочувствия и повышение температуры тела. У людей, склонных к аллергическим реакциям, могут развиваться приступы астмы или отек Квинке.