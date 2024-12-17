Биолог Мануков: в квартирах с домашними питомцами лучше устанавливать искусственные ели

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков дал советы владельцам домашних животных по украшению новогодней елки. Об этом сообщил NEWS.ru .

В интервью эксперт подчеркнул, что в квартирах с питомцами лучше устанавливать искусственные деревья — это менее травматично для животных.

«Выбор между искусственной и натуральной елкой остается за хозяином. Однако если дома есть животные, лучше выбрать искусственное дерево», — пояснил биолог.

Мануков также рекомендует ответственно подойти к выбору игрушек. Он советует отказаться от стеклянных и блестящих фигурок в пользу пластиковых, деревянных, бумажных, матерчатых или плетеных. Украшать елку фруктами и конфетами не стоит, но можно использовать цитрусовые, так как они отпугивают кошек и собак.

Перед установкой елки стоит показать ее питомцу. Собаке нужно строго приказать, чтобы она не трогала ель, а кошка в какой-то момент сама потеряет интерес. Закрепить дерево можно леской, проволокой или веревками. Елку следует установить вдали от штор, занавесок и полок, чтобы кошка не могла запрыгнуть сверху.