Биолог Мануков рассказал, что рыжие белки исчезают из городов под давлением серых собратьев

В городских парках и скверах можно все реже встретить белок с рыжим окрасом, в основном им на смену приходят сородичи с серыми шубами. Почему так происходит, Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Он объяснил, что серые представители семейства белок более агрессивные и проворные. Они проще приспосабливаются к жизни в городской среде и среди людей.

Кроме того, обладатели серых шуб более всеядны. Им подойдут и отходы из ближайшей урны, и некоторые виды насекомых. Также у них меньше смертность среди молодых особей. Наконец, они более доверчиво относятся к человеку и спокойно угощаются лакомствами от него.