Биолог Лялина предупредила, что теплая посуда в холодильнике может испортить другие продукты

Теплую и, тем более, горячую посуду не стоит ставить в холодильник, потому что она может испортить другие продукты, которые там хранятся. Об этом News.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

По ее словам, из-за теплой посуды возникает конденсат. Из-за него другие продукты, в частности, овощи, молочные и кисломолочные продукты и другие готовые блюда, могут испортиться. Возможно появление плесени и распространение вредных бактерий.

Биолог добавила, что также конденсат влияет и на сам холодильник, внутри образуется наледь.