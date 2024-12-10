Биолог Лялина предупредила, что теплая посуда в холодильнике может испортить другие продукты

Теплую и, тем более, горячую посуду не стоит ставить в холодильник, потому что она может испортить другие продукты, которые там хранятся. Об этом News.ru рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.
По ее словам, из-за теплой посуды возникает конденсат. Из-за него другие продукты, в частности, овощи, молочные и кисломолочные продукты и другие готовые блюда, могут испортиться. Возможно появление плесени и распространение вредных бактерий.
Биолог добавила, что также конденсат влияет и на сам холодильник, внутри образуется наледь.
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