Биолог Лялина предупредила, что сок кактусов крайне токсичен для животных

Тем, у кого дома есть питомцы, нужно быть внимательнее при выборе комнатных растений. Об этом Life рассказал и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Она объяснила, что некоторые растения могут быть крайне токсичны для животных. В частности, речь идет о кротоне, кактусах и молочае. При этом есть огромное количество представителей флоры, которые пойдут помещению на пользу и не навредят питомцам.

«Целый ряд комнатных растений очищает воздух и улучшает его качество. Это, в частности, сансевиерия (Sansevieria trifasciata) — она выделяет кислород в ночное время и улучшает качество воздуха, удаляя токсины», — отметила Лялина.

Она добавила, что также хорошим выбором будет герань. Она очищает воздух от вирусов и в то же время отгоняет комаров и мух.