Биолог Лялина предостерегла от злоупотребления бутербродов с маслом и икрой из-за калорийности блюда

Бутерброд с красной икрой и маслом считается полноценным приемом пищи благодаря своей высокой пищевой ценности, сообщила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Однако она предостерегла от злоупотребления этим блюдом из-за его калорийности.

По словам Лялиной, в бутерброде с икрой и маслом идеально сочетаются белок (икра), жиры (масло) и углеводы (хлеб). Несмотря на сбалансированный состав, блюдо не подходит для диеты из-за масла и хлеба. Людям с лишним весом рекомендуется ограничиться одним бутербродом (около 300 ккал) или сделать его менее калорийным, заменив хлеб на отрубной или ржаной, а масло — на творожный сыр.

Биолог предупредила, что чрезмерное употребление икры может вызвать аллергию из-за высокого содержания соли и консервантов. Это особенно актуально для людей с дерматитом или астмой. Также следует ограничить потребление икры при заболеваниях поджелудочной железы или сердечно-сосудистой системы.

Лялина подчеркнула, что при анемии нельзя есть стандартную фабричную икру, так как она содержит формальдегид. В таких случаях рекомендуется замороженная икра без консервантов или домашнего посола. Кроме того, икру не следует давать детям младше семи лет.