Биолог Лялина посоветовала смачивать волосы пресной водой перед купанием в море

Палящее солнце и морская вода негативно влияют на состояние волос. Как сохранить здоровье локонов в летний период, рассказала биолог Ирина Лялина в беседе с Life .

Эксперт посоветовала смачивать волосы пресной водой или наносить бальзам перед купанием в море и бассейне. Соль и хлорка, проникая в чешуйки, повреждают волосы, пояснила специалист.

По ее словам, важно не забывать про термозащитные средства во время укладки. Однако летом лучше совсем отказаться от фена и плойки.