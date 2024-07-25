Биолог Лялина посоветовала смачивать волосы пресной водой перед купанием в море

Палящее солнце и морская вода негативно влияют на состояние волос. Как сохранить здоровье локонов в летний период, рассказала биолог Ирина Лялина в беседе с Life.

Эксперт посоветовала смачивать волосы пресной водой или наносить бальзам перед купанием в море и бассейне. Соль и хлорка, проникая в чешуйки, повреждают волосы, пояснила специалист.

По ее словам, важно не забывать про термозащитные средства во время укладки. Однако летом лучше совсем отказаться от фена и плойки.

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