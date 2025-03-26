Биолог Лялина: антибиотики могут содержаться в молоке, рыбе и меде

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life предупредила, что в продуктах животного происхождения могут содержаться антибиотики.

По словам эксперта, речь идет о мясе, молоке, яйцах, рыбе и морепродуктах, которые были выращены в искусственных условиях.

«Пчеловоды иногда используют антибиотики для лечения пчел, поэтому антибиотики могут встретиться и в меде», — предупредила биолог.

Она пояснила, что препарат способен негативно влиять на организм, вызывая аллергические реакции, нарушая микрофлору кишечника, работу печени и почек. Лялина посоветовала покупать мясные и молочные продукты у надежных производителей, выбирать органическую пищу, правильно готовить еду и вымачивать мясо в воде или молоке.