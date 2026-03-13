Биолог Леонов допустил раннее пробуждение гадюк

С приходом теплой погоды в России гадюки могут выйти из зимовки раньше обычного. Об этом сообщил доктор биологических наук Сергей Леонов в беседе с nashgorod.ru .

Змеи активизируются, когда температура воздуха прогревается до +5…+6 градусов.

«Если потепление устойчивое, отдельные змеи могут показываться уже в конце марта. Массовая активность обычно начинается в апреле, когда земля начинает хорошо прогреваться», — отметил эксперт.

Обычно гадюк можно встретить на дачных участках, опушках лесов, берегах рек и болот, а также в местах с большим количеством старой травы и валежника. Биологи рекомендуют не делать резких движений при встрече со змеей, не пытаться ее прогнать и дать возможность уползти, добавил сайт vse42.ru.