Биолог Лада рассказал, что для борьбы с комарами на дачных участках нужно осушить стоячие водоемы

Весной 2026 года жители Центральной России столкнулись с рекордным количеством комаров. Доктор биологических наук, профессор Державинского университета Георгий Лада в интервью ТАСС объяснил это сменой многолетнего климатического тренда. По его словам, обильное количество воды и тепло создали идеальные условия для развития личинок комаров.

Для борьбы с комарами на дачных участках рекомендуется осушить стоячие водоемы, такие как лужи и болота. Бочки с водой для полива следует держать закрытыми, а из покрышек, ведер и леек регулярно выливать воду. Важно своевременно очищать стоки и сливные канавы, чтобы вода там не застаивалась, отметило ОТР.

Для защиты от назойливых насекомых рекомендуется нанести жидкие инсектициды на все возможные места посадки комаров. Также можно использовать дымовые шашки или специальные уличные спирали. Веранды и беседки следует защитить сетками с мелким сечением.

В квартире можно установить сетки на окна и использовать УФ-ловушки или портативные устройства — фумигаторы. Если атака комаров застала врасплох, быстро разогнать их поможет лопастной вентилятор. Также можно использовать эфирные масла или народные средства, например, чеснок и лимон.