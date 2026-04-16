Биолог Квартальнов предостерег от кормления уток хлебом

Старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов в разговоре с РИА «Новости» призвал не прикармливать хлебом уток, которые останавливаются в городских водоемах, как домашних, так и диких.

«Уток нельзя кормить свежим белым хлебом, потому что в нем много клейковины. Известны случаи, когда птицы погибали из-за того, что у них комок хлеба застревает в пищеводе», привел слова биолога сайт «Свободная Пресса».

Также, по его словам, не рекомендуется давать ржаной и плесневелый хлеб. Однако, по мнению ученого, сухой белый хлеб, если он хорошо покрошен, может быть использован в качестве корма для водоплавающих птиц.