Биолог Кузьмин посоветовал избегать хаотичного переключения между задачами, чтобы справиться с цифровой перегрузкой

В современном мире люди сталкиваются с огромным потоком информации, который может привести к когнитивному стрессу и снижению эффективности работы мозга. Как помочь нервной системе сохранить душевное равновесие и адаптироваться к растущим объемам информации, рассказал KP.RU доктор биологических наук, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. Специалист предложил несколько правил информационной гигиены.

1. Ограничьте «цифровое обжорство». Наш мозг умеет адаптироваться к новым условиям, но у его производительности есть биологические ограничения. Когда объем поступающей информации превышает возможности мозга по ее переработке, он начинает экономить: хуже удерживает детали, чаще ошибается, хуже отличает важное от срочного.

2. Избегайте хаотического переключения между задачами. Мозгу тяжело не от информации как таковой, а от хаотического переключения между эмоционально заряженными потоками: новости, мессенджеры, уведомления, короткие видео. Полезно разделять разные типы потребления информации: отдельно новости, отдельно работа и учеба, отдельно общение, отдельно отдых.

3. Ограничьте ночной думскроллинг. Чтение тревожных новостей перед сном создает ложное ощущение контроля, но на самом деле повышает уровень кортизола (гормона стресса).

4. Выходите за пределы информационного контура. Избегайте постоянного переключения с одной задачи на другую и социальной изоляции. Регулярный контакт с людьми — один из факторов психологической устойчивости.

5. Обеспечьте полноценный сон, движение и правильное питание. Для подростков необходимы минимум 8–10 часов сна, для взрослых — обычно не менее 7 часов. Недосып резко снижает способность к концентрации, эмоциональному контролю и обучению. Физическая активность снижает уровень тревожности, улучшает сон и умственную работоспособность. Эффективность работы мозга зависит и от того, насколько правильно вы питаетесь.

Следуя этим правилам, вы сможете улучшить свою информационную гигиену и повысить эффективность работы мозга.