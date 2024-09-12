Биолог Курочкин рассказал, что грибы могут мутировать, становясь опасными для здоровья

Кандидат биологических наук Сергей Курочкин в беседе с «Аргументами и фактами» прокомментировал сообщение о том, что каждый год в России регистрируется до двух тысяч смертей от отравления грибами.

По словам эксперта, любые грибы могут мутировать, что делает их опасными даже для опытных грибников. Многие путают съедобные грибы с ложными, съев которые, подвергают себя риску заполучить сильнейшее отравление. Например, токсин галерины способен разрушать печень и вызывать токсический гепатит.

В заключение Курочкин призвал россиян проверять каждый гриб на наличие белого налета вроде плесени.