Биолог Курочкин рассказал, что грибы могут мутировать, становясь опасными для здоровья

Кандидат биологических наук Сергей Курочкин в беседе с «Аргументами и фактами» прокомментировал сообщение о том, что каждый год в России регистрируется до двух тысяч смертей от отравления грибами.
По словам эксперта, любые грибы могут мутировать, что делает их опасными даже для опытных грибников. Многие путают съедобные грибы с ложными, съев которые, подвергают себя риску заполучить сильнейшее отравление. Например, токсин галерины способен разрушать печень и вызывать токсический гепатит.
В заключение Курочкин призвал россиян проверять каждый гриб на наличие белого налета вроде плесени.
Путин рассказал о планах подписания нового договора с Ираном
Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве
Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья
Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
Гонорары Тарзана перестали быть тайной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте