Биолог Краснов рекомендовал посадить озимый чеснок до 15 октября

Эксперт посоветовал побелить деревья на высоту вытянутой руки до дождей для защиты от морозобоин и вредителей. До 15 октября стоит посадить озимый чеснок, а также убрать с грядок морковь, свеклу и дайкон. Многолетники и малину следует срезать либо пригнуть к земле, а газон — скосить и проколоть вилами для аэрации, отметил URA.RU.

При закрытии дома необходимо перекрыть вентили газа, а баллоны перенести в металлический шкаф на улице. Из сантехники важно слить воду или добавить в гидрозатворы незамерзающую жидкость, чтобы трубы не разорвало на морозе. Запасы круп специалист порекомендовал убрать в герметичные емкости для защиты от грызунов.