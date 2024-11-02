Биолог Кондратенок: аммиачная селитра поможет избавиться от пней на участке

Старые пни зачастую создают проблемы для дачников, ведь они мешают ухаживать за садом. Как убрать часть срубленного дерева в два счета, рассказала биолог Юлия Кондратенок в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

Она напомнила, что пни можно выкорчевать, однако с таким занятием способны справиться далеко не все. Эксперт посоветовала обратить внимание на аммиачную селитру, которая разрушает древесину. Средство нужно высыпать на сруб.

«Единственный момент — поливайте пень. И уже через год от пня ничего не останется», — добавила биолог.

Кондратенок также предложила спилить пень ниже уровня почвы и засадить его травой.