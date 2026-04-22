Биолог Комбарова предложила использовать гербициды сплошного действия для борьбы с золотарником

Весной на дачных участках активно растут сорняки, среди которых встречаются инвазивные виды. Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова рассказала RT , как правильно удалять такие растения.

По ее словам, для борьбы с золотарником канадским рекомендуется скашивать растение три-четыре раза за сезон, когда высота побегов достигнет 15–20 сантиметров, или вручную удалять корневища. Самый действенный метод для небольших участков — химический, с использованием гербицидов сплошного действия весной, пока растение не поднялось выше 15 сантиметров.

Рейнутрия японская встречается во многих регионах России, но в целом по стране она пока не захватывает огромные территории. Уничтожить эту культуру можно только многолетним кропотливым трудом. Нужно постоянно вырезать надземную часть растения, максимально выкорчевывая его корни, и покрывать этот участок земли черной пленкой.