Биолог Комбарова предложила использовать гербициды сплошного действия для борьбы с золотарником
Весной на дачных участках активно растут сорняки, среди которых встречаются инвазивные виды. Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова рассказала RT, как правильно удалять такие растения.
По ее словам, для борьбы с золотарником канадским рекомендуется скашивать растение три-четыре раза за сезон, когда высота побегов достигнет 15–20 сантиметров, или вручную удалять корневища. Самый действенный метод для небольших участков — химический, с использованием гербицидов сплошного действия весной, пока растение не поднялось выше 15 сантиметров.
Рейнутрия японская встречается во многих регионах России, но в целом по стране она пока не захватывает огромные территории. Уничтожить эту культуру можно только многолетним кропотливым трудом. Нужно постоянно вырезать надземную часть растения, максимально выкорчевывая его корни, и покрывать этот участок земли черной пленкой.