Биолог Комарова рассказала о вероятности укуса божьими коровками

Божьи коровки могут кусать людей, несмотря на общее мнение об их безобидности. Об этом РИАМО сообщила кандидат биологических наук Ирина Комарова.

Божьи коровки имеют грызущий ротовой аппарат, позволяющий им кусать человека, однако такие инциденты происходят редко и лишь при определенных обстоятельствах. Наиболее ощутимым может быть укус азиатской божьей коровки (арлекина), так как этот вид крупнее других и отличается активностью, пишет ИА «Время Н».

Несмотря на это, серьезной угрозы для большинства людей насекомые не представляют, но людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии стоит соблюдать осторожность.

Комарова также отметила, что при контакте с человеком или при опасности божьи коровки выделяют из сочленений лапок желтую жидкость с резким запахом — гемолимфу, которая выполняет функции, сходные с кровью у позвоночных.