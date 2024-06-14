Биолог Кочеткова предупредила об опасности сухих растений для питомцев

Сухие стебли травы не несут каких-либо неприятностей в период активного роста, однако когда растение высыхает, оно становится опасным для питомцев. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила биолог, преподаватель ДГТУ Анастасия Кочеткова.
Специалист уточнила, что сухие стебли имеют острые кончики, способные прокалывать кожу. Проникая между пальцами лап животных, они могут вызвать воспаление у питомца.
«Без принятия мер предосторожности животное будет страдать от постоянных проблем», — процитировал сайт properm.ru Кочеткову.
Для того, чтобы избежать контакта с опасными растениями, животным следует надевать специальную обувь во время выгула.