Биолог Коблик посоветовал подкармливать птиц зимой смесью семян и рябиной

Многие люди зимой начинают подкармливать птиц, но каждое лакомство пойдет пернатым на пользу. Об этом РИАМО рассказал орнитолог и кандидат биологических наук Евгений Коблик, работающий в зоологическом музее МГУ.
Он объяснил, что лучше всего остановиться на смеси необжаренных семян, рябине или других сушеных ягодах. А вот от угощения птиц салом, соленым мясом и ржаным хлебом.
Орнитолог объяснил, что пищеварительной системе животных сложно справится с некоторыми продуктами. в частности, к соли они не привыкли, а жареное им также вредно, как и человеку. Что касается хлеба, то хорошо усваивается птицами только белый, добавил «Петербургский дневник».
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