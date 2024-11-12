Биолог Коблик посоветовал подкармливать птиц зимой смесью семян и рябиной

Многие люди зимой начинают подкармливать птиц, но каждое лакомство пойдет пернатым на пользу. Об этом РИАМО рассказал орнитолог и кандидат биологических наук Евгений Коблик, работающий в зоологическом музее МГУ.

Он объяснил, что лучше всего остановиться на смеси необжаренных семян, рябине или других сушеных ягодах. А вот от угощения птиц салом, соленым мясом и ржаным хлебом.

Орнитолог объяснил, что пищеварительной системе животных сложно справится с некоторыми продуктами. в частности, к соли они не привыкли, а жареное им также вредно, как и человеку. Что касается хлеба, то хорошо усваивается птицами только белый, добавил «Петербургский дневник».