Биолог Кифель рассказал, что дома полезно держать комнатные растения

Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии в Политехнической школе Никита Кифель поделился, какие преимущества могут дать комнатные растения в домашних условиях. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».
По его словам, растения не только играют важную роль в экосистемах, но и оказывают положительное влияние на атмосферу наших квартир. Известно, что в процессе фотосинтеза они выделяют кислород как побочный продукт.
По его мнению, растения также помогают очищать воздух, поглощая пыль и углекислый газ, а также увлажняют его, способствуют снижению стресса и улучшают общее состояние здоровья, добавил RT.
«Дорогу смерти» из подбитой техники ВСУ под Курском сняли на видео
Магнитные бури накроют Землю 3 октября и отступят лишь в воскресенье
Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа почти 215 тысяч жителей Подмосковья
Выставки фотографий и картин об истории города открыли в музее в Серпухове
Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест
Утренние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 3 октября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте