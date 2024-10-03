Биолог Кифель рассказал, что дома полезно держать комнатные растения

Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии в Политехнической школе Никита Кифель поделился, какие преимущества могут дать комнатные растения в домашних условиях. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» .

По его словам, растения не только играют важную роль в экосистемах, но и оказывают положительное влияние на атмосферу наших квартир. Известно, что в процессе фотосинтеза они выделяют кислород как побочный продукт.

По его мнению, растения также помогают очищать воздух, поглощая пыль и углекислый газ, а также увлажняют его, способствуют снижению стресса и улучшают общее состояние здоровья, добавил RT.