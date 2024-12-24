Биолог Карпачевский: качественная и дорогая искусственная елка прослужит долго

Покупая искусственную елку, важно обращать внимание на качество материалов, из которых она изготовлена. Это же относится и к живым деревьям, рассказал кандидат биологических наук Михаил Карпачевский в интервью телеканалу «Звезда» .

Безопасность искусственных елок зависит от материала, из которого они сделаны. Некоторые материалы могут представлять определенный риск для здоровья, хотя это не означает, что любая искусственная елка автоматически опасна, отметил эксперт. Живое дерево, купленное на официальном елочном базаре, безопасно, если продавец предоставляет все необходимые документы.

В заключение специалист подчеркнул, что живая ель предпочтительнее пластика, но многое зависит от качества материалов и сборки. Качественные и дорогие искусственные елки прослужат долго и не выделят вредных веществ.