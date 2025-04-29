Биолог Карань: обработка столичных парков не всегда защищает от укусов клещей

Не все парки обрабатывают от клещей, поскольку на их территории расположены природоохранные объекты. Из-за этого риск столкнуться с клещами в таких местах выше, сообщила телеканалу «Звезда» биолог и эпидемиолог Людмила Карань.

Обработка столичных парков не всегда защищает от укусов клещей. Препараты, которые используются для обработки, действуют на поверхности. Клещ может выжить, если спрячется глубоко в подстилке.

После обработки проводится проверка — если клещи обнаруживаются, процедуру повторяют. Однако важно, чтобы человек и сам заботился о своей безопасности: носил светлую одежду, старался не ложиться на траву и регулярно осматривал себя.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи присасывания клещей фиксировались в парках «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный Бор». Ведомство рекомендовало гулять только по дорожкам, носить закрытую одежду и обрабатывать открытые участки тела репеллентами. Лучшая защита от инфекций, распространяемых клещами, — вакцинация.