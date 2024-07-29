Биолог Хряпин: шарики с картошкой и борной кислотой помогут избавиться от тараканов

Тараканы, которые обитают в санузлах и канализационных коллекторах, способны переносить грязь на еду и постель человека. О народных средствах борьбы с насекомыми рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин в беседе с «Москвой 24».

Он посоветовал изготовить приманку в виде шариков с картошкой, яйцом и борной кислотой. Такие ловушки необходимо оставить в местах обитания тараканов.

Эксперт предупредил, что поражение будет происходить в течение одной-двух недель. Данный метод позволяет победить даже глубоко устойчивых к инсектицидам жуков.

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