Биолог Хряпин предупредил об опасности использования ДДТ против клещей

Применение ДДТ (C14H9Cl5) для борьбы с клещами представляет серьезную опасность. Об этом заявил биолог Роман Хряпин в интервью «Ридусу» .

Эксперт напомнил, что средство использовали для обработки в СССР, и в моменте оно решало проблему.

«Но становилось катастрофой для экологии и приводило к смерти почти всей позвоночной фауны. Это и огромный вред здоровью человека. Лучше не возвращаться к таким практикам», — подчеркнул специалист.

Для профилактики укусов Хряпин посоветовал ходить в наглухо застегнутой светлой одежде и обрабатывать ее репеллентами.