Биолог Хряпин предупредил об опасности использования ДДТ против клещей
Применение ДДТ (C14H9Cl5) для борьбы с клещами представляет серьезную опасность. Об этом заявил биолог Роман Хряпин в интервью «Ридусу».
Эксперт напомнил, что средство использовали для обработки в СССР, и в моменте оно решало проблему.
«Но становилось катастрофой для экологии и приводило к смерти почти всей позвоночной фауны. Это и огромный вред здоровью человека. Лучше не возвращаться к таким практикам», — подчеркнул специалист.
Для профилактики укусов Хряпин посоветовал ходить в наглухо застегнутой светлой одежде и обрабатывать ее репеллентами.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте