Биолог Храброва рассказала, что хлорофитум может спровоцировать рвоту у домашних питомцев

Выбирая комнатные цветы для дома, где есть домашние животные, важно учитывать их безопасность. Несмотря на то что многие растения могут быть нетоксичными, некоторые из них все же могут вызвать нежелательные реакции у питомцев. Об этом рассказала биолог Галина Храброва в разговоре с сайтом Тranssibinfo.com .

Например, хлорофитум, который известен своей способностью очищать воздух, при поедании может спровоцировать рвоту у животных, отметила специалист. В то же время калатея, обладающая красивыми узорчатыми листьями, считается безопасной для домашних питомцев.

Также стоит обратить внимание на хавортию — род миниатюрных суккулентов, которые не ядовиты и отлично подходят для домашнего выращивания.