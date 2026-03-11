Биолог Храброва назвала темные пятна на листьях растений признаком грибкового поражения
Признаки чрезмерного увлажнения грунта у растений весьма выразительны и многообразны. Прежде всего, сигнализирует пожелтение нижних листочков растения, свидетельствующее о нарушении водного обмена. Об этом рассказала биолог Галина Храброва в беседе с Transsibinfo.
Кроме того, почва приобретает неприятный запах плесени или гнили, вызванный развитием неблагоприятных анаэробных процессов. Первым делом страдают цветы, приобретающие бурый оттенок и рано осыпающиеся вследствие повреждений клеточных структур водой.
К финальным симптомам относятся темные пятнистые образования на листовых пластинах и побегах — четкий индикатор развития патогенных грибов, активно размножающихся во влажной среде. Если проблему игнорировать, последствия окажутся разрушительными.