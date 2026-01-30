Биолог Храброва назвала чрезмерный полив и недостаток освещения главными причинами засыхания домашних кактусов

Многие жители Хабаровска сталкиваются с проблемами выращивания кактусов дома. Часто начинающие садоводы жалуются на высыхание стеблей и ухудшение состояния растений. Биолог Галина Храброва в разговоре с transsibinfo.com раскрыла основные правила ухода за этими растениями.

Как отметила специалист, засыхание кактуса часто вызвано чрезмерным поливом и недостатком освещения. Поливать кактусы следует умеренно, давая почве полностью высохнуть между поливами. Светлое окно, предпочтительно южное или восточное направление, обеспечит необходимое количество солнечного света.

Кроме правильного полива и достаточного количества света, важным условием успешного содержания кактусов являются качественный дренаж и подходящий субстрат. Кактусам необходима рыхлая почва с хорошим доступом воздуха и воды. Оптимальным решением станет использование готовых смесей для кактусов и суккулентов либо приготовление грунта самостоятельно, добавила Храброва.