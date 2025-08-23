Биолог Горячев посоветовал удалить засохшие листья и пустые цветоносы земляники до конца августа
Кандидат биологических наук, гендиректор студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев в интервью «Вечерней Москве» рассказал, чем заняться на даче в конце лета.
По словам эксперта, укроп, кинза, петрушка, руккола, редис, белая редька, дайкон еще могут вырасти и порадовать урожаем. Также можно сажать в сети мелколуковичные и луковицы тюльпанов.
Специалист посоветовал подкормить настоем зеленой травы и раствором золы кусты кабачков, выметывающие пустоцветы. У тыквы нужно обрезать побеги без завязей.
Как пояснил биолог, до конца августа следует удалить засохшие листья и пустые цветоносы земляники, взрыхлить землю у кустов, а также удобрить их и обложить скошенной травой.