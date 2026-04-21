Биолог Гордеев отметил потенциальную опасность комаров в дачных бочках с водой

Профессор Михаил Гордеев сообщил «Газете.ru» , что в бочках с водой на дачных участках могут размножаться комары, способные переносить опасные инфекции, включая лихорадку Западного Нила.

По словам специалиста, в таких ёмкостях чаще всего размножаются городские комары, однако встречаются и другие виды. В центральных регионах России они не распространяют смертельно опасных заболеваний, но могут быть переносчиками дирофиляриоза — паразитарной болезни, при которой черви локализуются под кожей или в области глаз и требуют хирургического удаления.

Природные очаги лихорадки Западного Нила зафиксированы в Волгоградской и Астраханской областях, однако случаи заражения остаются редкими. Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью и поражением нервной системы, добавило ИА НСН.