Биолог Гомыранов предупредил, что проникшую в дом змею нельзя трогать и ловить

Случаи, когда в квартиру заползает змея, происходят не так уж редко. Многие выбирают рептилий в качестве домашних питомцев, однако часто они сбегают из террариумов. Змеи могут ускользнуть через вентиляцию, канализацию или открытую дверь. Биолог Илья Гомыранов рассказал сайту Regions.ru , как действовать в такой ситуации.

Специалист подчеркнул, что большинство людей, к которым заползают сбежавшие змеи, не различают виды рептилий, поэтому не нужно трогать животное, подходить близко или пытаться его схватить, передает kp.ru.

Несмотря на то, что содержание ядовитых змей дома запрещено, нельзя быть уверенным в безопасности рептилии. Случались ситуации, когда люди погибали от укусов своих питомцев. Поэтому лучше сразу обратиться в службу спасения, добавил Гомыранов.