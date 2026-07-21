Биолог Гниненко посоветовал использовать пиво в борьбе с испанскими слизнями

Кандидат биологических наук Юрий Гниненко в беседе с «Царьградом» рассказал, что пиво может помочь в борьбе с испанскими слизнями в России. Этот вредитель представляет опасность для сельского хозяйства, так как переносит паразитов.

По словам специалиста ФБУ ВНИИЛМ, обычное пиво можно использовать в качестве приманки. Для этого необходимо налить напиток в емкость, например, миску или чашку, и закопать ее в землю так, чтобы слизни могли легко заползти внутрь. После того как слизни соберутся на запах пива, их нужно собрать и уничтожить. Если вредителей много, можно воспользоваться ведром, отметил URA.RU.

Биолог добавил, что начинать борьбу со слизнями следует весной, при появлении первых особей. Для химической обработки он рекомендует использовать препараты из специализированных садовых магазинов и строго следовать инструкции.

Испанские слизни прочно обосновались в России и, по мнению эксперта, останутся здесь навсегда. Поэтому борьба с ними должна быть постоянной.