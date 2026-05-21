Биолог Глазков рассказал, как отличить гадюку от ужа

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается брачный период змей, что ведет к активизации их поведения. В регионе обитают два вида змей: уж и гадюка, причем последняя является ядовитой. Биолог Павел Глазков в беседе с Piter.TV рассказал, как отличить гадюку от ужа.

Гадюка имеет характерный окрас со зигзагообразным непрерывным рисунком. Цвет змеи может быть светло-серым, серебристым, желто-коричневым, бурым или медным. Также встречаются полностью черные гадюки, у которых узор сливается с основным фоном. Длина такой змеи обычно не превышает 65 сантиметров, а зрачок у нее вертикальный, что типично для ядовитых рептилий.

Уж можно отличить по двум пятнам на голове, которые бывают желтого, белого или оранжевого цвета. Основные цвета ужа — темно-серый, темно-оливковый или черный. Биолог отметил, что ужа не стоит пытаться брать в руки, так как он может выделить вещество, которое будет сложно отмыть от рук и одежды.